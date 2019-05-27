Реорганизацию Пенсионного фонда опроверг сенатор Совфеда

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что появившаяся в СМИ информация о реорганизации Пенсионного фонда России не соответствует действительности, сообщает РИА "Новости".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Минтруд представил правительству предложения по изменению статуса внебюджетных фондов – Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. По ее словам, уже во втором квартале этого года состоятся "концептуальные обсуждения с участием экспертов", а затем нужно будет приступить "к более серьезной, более конкретной работе" по вопросу статуса фондов.
Позже РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний (ППК). Как отметил "Коммерсантъ", резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу.
"Это глупости", – заявил Рязанский, отвечая на вопрос, возможна ли реорганизация ПФР.
Он отметил, что в СМИ обсуждается только возможное изменение "юридических форм" ПФР, ФОМС и ФСС.
"Разговоры об этом идут, потому что во всех трех фондах находятся средства из нашей зарплаты, и ими распоряжается государство. При этом ПФР и ФСС курирует Минтруд, а ФОМС – Минздрав", – подчеркнул Рязанский.
Но и эти прогнозы, по его словам, обсуждать преждевременно. "Сейчас не надо гадать на кофейной гуще", – заключил Рязанский.
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