Песков прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Песков отметил, что позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной, судьбу украинских моряков будет решать следствие и суд.
Межгосударственная организация в субботу, 25 мая, потребовала от России освободить украинских моряков, а также военные корабли Украины, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ.
Согласно этому же решению, и Россия, и Украина обязаны до 25 июня представить отчеты по данному инциденту. При этом Москве не возбраняется продолжить расследование уголовного дела в отношении моряков.
Позже в НАТО потребовали от властей России исполнить решение международного трибунала ООН по морскому праву.
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