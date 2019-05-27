Мэрия Екатеринбурга опубликовала новый список площадок для храма

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список предложенных мест для храма, в который вошел и скандальный сквер, пишет РБК.
Указывается, что всего в период с 20 по 27 мая власти города получили 8,2 тыс. обращений. После исключения дублирующихся площадок администрация обнародовала 48 вариантов. Среди них – площадь 1905 года, площадь Труда, Зеленая роща и другие.
Екатеринбургская гордума сообщила, что начала процесс формирования рабочей группы, которая будет заниматься организацией проведения опроса о месте для строительства храма.
В середине мая в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре города, в результате были задержаны десятки человек. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что храм должен объединять, а не разъединять людей, а также посоветовал местным властям провести опрос.
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