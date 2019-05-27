Курганский депутат снялся в откровенной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в откровенной фотосессии, выложив снимки в своем Instagram, которую многие посчитали провокационной, пишет "Газета.ru".
Под снимками Колташов выразил благодарность фотографу, визажистам и стилистам, а также оставил подпись – "По мотивам "Новые стансы к Августе" (это книга поэта Иосифа Бродского, которую он посвятил петербургской художнице Марине Басмановой).
На выложенных фотографиях депутат позирует в расстегнутой рубашке и необычных позах. На одном из снимков мужчина изобразил фреску Микеланджело "Сотворение Адама". Спустя время депутат закрыл доступ к своей странице для пользователей, которые не являются его друзьями.
Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко отметил, что парламентариям необходимо взвешивать все свои действия в соцсетях. Он также добавил, что не может дать эстетическую оценку данным фотографиям, этим должны заняться жена депутата и его близкие.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Колташов рассказал, что всем его подписчикам фотографии понравились. "Может авторы статей имеют недостаточный культурный уровень? Не видели картин Микеланджело, они далеки от древней символики...", – отметил депутат.
На вопрос, что вдохновило на такую съемку, Колташов прислал стихотворение Бродского со словами: "Вот я стою в распахнутом пальто".
Комментарии