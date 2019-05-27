Жаркие, летние, твои: какие пляжи будут работать летом в Барнауле

Семь открытых бассейнов будут работать в Барнауле летом. О подготовке к спортивно-оздоровительному сезону на совещании рассказала заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту города Светлана Гусева, сообщает мэрия городской столицы.
Какие бассейны и где будут работать
Бассейны начнут работу в Парке спорта Алексея Смертина, спорткомплексе "Обь", фитнес-центрах "Адриатика" и "Магис", парк-отелях "Чайка", "Лесные дали", а также в комплексе "Крыша". Кроме того, не нужно забывать о пляже "Солнечном", который традиционно пользуется популярностью у жителей города.
Чем еще можно заняться летом
Также на территории города расположено 384 спортивных сооружения, большинство их них уже готовы к летнему сезону. Бесплатный доступ для самостоятельных занятий физкультурой обеспечат на муниципальных стадионах "Рубин" и "Лабиринт". В течение всего летнего сезона в городе будут проходить чемпионаты, первенства и кубки по различным видам спорта для детей и взрослых.
В летний период продолжит работать Трасса здоровья для любителей бега, ходьбы, катания на велосипедах. Услуги по прокату спортивного инвентаря в городе оказывают 16 организаций, в том числе лыжные базы "Динамо" и "Локомотив". Особое внимание уделено организации мест для самостоятельной подготовки населения к прохождению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В городе оборудованы четыре комплексные спортивные площадки для подготовки к ГТО.
В новом летнем сезоне, открытие которого уже состоялось в Парке спорта Алексея Смертина, запланировано более 50 мероприятий для различных категорий граждан.
Когда откроют пляжи
Когда будут открыты пляжи – неизвестно. В прошлые годы обычно купаться можно было после 10 июня. Именно в этот день в Барнауле официально открывается сезон. К этому времени главный барнаульский пляж на острове Помазкин должен быть готов принимать жителей города, желающих освежиться после работы в душных офисах.
Традиционно в этом году в Барнауле будет два пляжа – "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) и на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи организует перевозку населения до мест отдыха.
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