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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Предпринимателям края бесплатно расскажут о техниках роста и развития бизнеса

, ИА "Амител"
Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании

Программа "5 точек роста" в рамках Школы бизнеса Алтайского края от Деловой среды стартует в нашем регионе 28 мая 2019 года на базе Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

"5 точек роста" – это федеральный образовательный проект для действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Спикеры проекта – федеральные эксперты и успешные предприниматели страны, которые поделятся не теоретическими знаниями, а практическими кейсами, расскажут, как вести бизнес в современных условиях выгодно и безопасно.

 "Цель этого проекта – реальная практическая помощь предпринимателям региона, говоря языком официальным – "развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края", – говорит директор Фонда МСП Антон Слободчиков. – Курс "5 точек роста" – один из самых длительных в портфеле Фонда МСП. За четыре недели обучения участники программы пройдут пять образовательных блоков по темам "Упаковка бизнеса", "Команда", "Трафик", "Продажи" и "Финансы". В программе – 10 живых лекций и 8 вебинаров от ведущих экспертов и действующих успешных российских предпринимателей".

Участники программы узнают:

  • как создать уникальное торговое предложение;
  • как упаковать бизнес;
  • как вести эффективные переговоры с клиентами;
  • как начать больше продавать и контролировать прибыль;
  • как управлять финансовыми рисками;
  • как сформировать сильную команду;
  • как автоматизировать процессы.

Старт программы – 28 мая текущего года в центре "Мой бизнес". Подробности на мойбизнес22.рф

Что в программе?

БЛОК 1. УПАКОВКА БИЗНЕСА

28 мая в 10:00 – Алексей Четвергоф "Четкий и быстрый маркетинг";

29 мая в 10:00 – Алексей Четвергоф "Автоматизация для привлечения клиентов";

31 мая в 16:00 – вебинар Станислава Клиникова "Мотивация персонала";

1 июня в 16:00 – вебинар Элины Оруджевой "Как увеличить доход в 2 раза".

БЛОК 2. КОМАНДА

4 июня в 10:00 – Дмитрий Карнаухов "Подбор персонала без затрат";

5 июня в 10.00 – Дмитрий Карнаухов "Как найти и удержать сотрудников";

7 июня в 16:00 – вебинар Юрия Павленко "Бирюзовые организации";

8 июня в 16:00 – вебинар Ксении Суворовой "Полезный контент для привлечения клиентов".

БЛОК 3. ТРАФИК

12 июня в 10:00 – Кирилл Шишлов "Привлечение клиентов в интернете";

13 июня в 10:00 – Кирилл Шишлов "Клиентоориентированность и УТП";

15 июня в 16:00 – вебинар Павла Терского "Социальные сети для бизнеса";

17 июня в 16:00 – вебинар Екатерины Орловой "5 практических способов увеличить продажи".

БЛОК 4. ПРОДАЖИ

18 июня в 10:00 – Светлана Павельчук "Создание прибыльной стратегии";

19 июня в 10:00 – Светлана Павельчук "Как снизить финансовые риски";

22 июня в 16:00 – вебинар Дмитрия Кота "Упаковка бизнеса";

23 июня в 16:00 – вебинар Семена Кибало "Как создать сильный бренд";

БЛОК 5. ФИНАНСЫ

25 июня в 10:00 – Петр Кудасов "Эффективные переговоры";

26 июня в 10:00 – Петр Кудасов "Построение прибыльного отдела продаж".

Организационные вопросы  8-800-222-8322.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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