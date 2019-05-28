Цены на перелет из Горно-Алтайска до Москвы снизятся этим летом из-за привлечения на маршрут второго авиаперевозчика. Об этом заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.
"Для того чтобы снизить цены на авиабилеты и повысить туристический поток из центрально-европейской части страны, мы договорились о втором авиаперевозчике на маршрут Москва – Горно-Алтайск. С середины июля он начнет выполнять три рейса в неделю", – цитирует губернатора пресс-служба.
Интересно, что сейчас в столицу страны из Республики Алтай летают самолеты авиакомпании S7. Всего пять рейсов в неделю, но уже с начала июня рейс станет ежедневным. Вторым перевозчиком на маршрут выходит авиакомпания "Победа".
Олег Хорохордин в рамках Недели бизнеса – 2019 также рассказал про проект строительства железной дороги. Сейчас рабочая группа просчитывает экономическую целесообразность строительства ветки от Бийска до Горно-Алтайска, в случае реализации проект поможет снизить стоимость грузоперевозок и обеспечит дополнительный турпоток в Горный Алтай.
Также губернатор затронул тему возобновления внутрирегиональных авиаперевозок – до отдаленных сел Усть-Кокса и Кош-Агач, куда ранее летали небольшие воздушные суда. Он рассказал, что недавно был в отдаленных селах Усть-Кокса и Кош-Агач, там есть небольшие аэропорты, вполне возможно возобновить их работу.
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