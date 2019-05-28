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Платья на выпускной: сколько стоит образ и как не разорить родителей

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Как сэкономить на выпускном платье: советы стилиста
Фото: camps.inlearno.ru

Фото: camps.inlearno.ru

Около месяца остается до школьных выпускных балов. Самое время позаботиться о выборе подходящего наряда. В этом помогут советы барнаульского стилиста Натальи Смолиной. Наталья рассказала Amic.ru, какие платья актуальны в этом сезоне и дала советы тем, кто хочет сэкономить.

Корр.: Какое самое главное правило при выборе наряда для выпускного бала?

Наталья Смолина: Я не устаю повторять, что самое главное правило при выборе наряда – учет своих индивидуальных особенностей. Любая одежда, в том числе и для выпускного вечера, должна подходить по цветотипу и по фигуре. Если девушка – блондинка, ей лучше подойдут какие-то нежные, светлые тона. Если она яркая, с темными волосами и глазами-"смородинками", то можно надевать достаточно яркие платья в красных, фиолетовых, изумрудных тонах.

Девушки высокого роста могут позволить себе "разбить" фигуру на блоки, подобрав светлый верх и более темный низ. Невысоким лучше использовать какие-то вертикали в образе и один цвет в верхней и нижней части костюма. Для них главное – не "дробить" тело. Для девушек с широкими плечами не рекомендую использовать модные рукава-буфы. То есть в любом случае при выборе наряда мы должны отталкиваться от базовых вещей, а уже потом следовать модным тенденциям.

Вообще же, в моем представлении выпускной – это что-то чистое, нежное. Девушка очень молодая, она только выходит во взрослую жизнь. Мне кажется, что для выпускниц больше подойдут пастельные тона, среди них найдется подходящий для каждого цветотипа оттенок.

Корр.: А что актуально в начале лета 2019 года? На какие модные тенденции обратить внимание выпускницам?

Н. С.: Сейчас на пике популярности платья с кружевным украшенным стразами и пайетками верхом и атласной пышной юбкой в пол, рукава-буфы (они будут актуальны и в повседневной моде). Стоит обратить внимание на платья-комбинации, которые стали популярны еще в прошлом году, но не потеряли своей актуальности и в этом сезоне. Тем более, что 17 лет – как раз тот возраст, когда фигура позволяет носить подобные вещи. Еще одна важная деталь: платье-комбинация подойдет тем, кто не хочет тратить целое состояние на выпускной наряд.

Еще одна очень модная вещь сезона – комбинезоны. Если для повседневной жизни мы выбираем комбинезоны из более плотной ткани, то для выпускного подойдут комбинезоны из легких струящихся материалов. Также никогда не выходят из моды платья в греческом стиле.

Корр.: Каких ошибок стоит избегать выпускницам?

Н. С.: Я думаю, что следует избегать излишней вычурности образа и вульгарности. Не стоит покупать пышное платье, похожее на свадебное, делать сложную прическу, используя литры лака, рисовать на глазах драматические стрелки. Образ должен быть легким: струящиеся ткани, мягкие локоны, прозрачный макияж.

Вульгарности образу добавляет слишком откровенная одежда. Если вы выбираете мини-юбку, помните, что верх должен быть закрытым. Платье с открытой спиной должно прикрывать ноги и руки. Сейчас очень актуальна длина миди, в таком платье можно не бояться выглядеть вульгарной.

Корр.: Сколько сейчас стоит образ для выпускницы?

Н. С.: Мы понимаем, что верхний предел стоимости ограничен только финансовыми возможностями родителей. Если покупать вечернее платье в салоне, оно обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Приплюсуйте сюда расходы на туфли (около пяти тысяч рублей), клатч (около двух тысяч рублей), прическу и макияж (около трех тысяч) и получите полную стоимость образа на выпускной.

Корр.: Сумма немаленькая. Понятно, что прическу и макияж можно сделать самой или попросить маму, подругу. Но как сэкономить на платье и туфлях? Что посоветуете?

Н. С.: Наряд на выпускной можно сшить на заказ. Давайте посчитаем, сколько будет стоить пошив одного из самых актуальных образов для выпускного – кружевного лифа и атласной юбки. Метр атласной ткани стоит около 200 рублей, на юбку понадобится минимум две длины, около 3 метров. Еще немного кружева на топик, оно дорогое, но его потребуется около полуметра. Это еще около 500 рублей. Плюс работа мастера – около 3-4 тысяч. Выйдет гораздо дешевле, чем в магазине и будет лучше сидеть по фигуре.

Еще один вариант для тех, кто хочет сэкономить, – купить платье, бывшее в употреблении. Я не считаю это чем-то зазорным. А вообще, ориентироваться нужно не только на цену вещи, но и на стоимость одной носки. На своих мастер-классах я всегда объясняю, что цену любой вещи нужно делить на количество раз, когда ее можно будет надеть. Очевидно, что дорогое вечернее платье стоимостью 20 тысяч рублей пригодится один-два раза, а вот лаконичное платье в бельевом стиле или модный в этом сезоне комбинезон послужат долго, следовательно, стоимость одной носки у них будет меньше.

Корр.: Как рано барнаульские выпускницы задумываются о выборе платья на выпускной?

Н.С.: Это происходит уже в начале мая. Многие стараются продумать образ заранее и раньше других отправиться за покупками. Но есть и те, кто оставляет это на последний момент.

Корр.: Помните свое выпускное платье? Каким оно было?

Н.С.: У меня был самый простой наряд. Моя мама его сама шила, но тогда было сложно достать ткани. Помню, что у меня была практичная юбка и блузка. Своей дочери я тоже сама шила платье на выпускной. Это было струящееся платье в греческом стиле с градиентом от лимонного к серому. Никакого перебора с аксессуарами: только красивые длинные серьги.

Корр.: А по какому принципу подбирают украшения?

Н.С.: Нужно ориентироваться на фасон платья и тип прически. Например, когда собраны волосы, отлично будут смотреться длинные серьги или моносерьга – это тренд сезона.

Главный принцип – украшения должны заполнять пустоту. Если открыты руки, то можно надеть браслеты, если есть декольте – надеваем колье, если собраны волосы – серьги.

При выборе украшений также нужно ориентироваться на цветотип: подбирать цвет металла и камней в зависимости от цвета глаз, волос, кожи, и конечно же, в зависимости от цвета наряда.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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