По информации компании "Газпром газораспределение Барнаул", в результате ДТП, произошедшего в Барнауле в понедельник днем, 27 мая, была деформирована труба газопровода.
"На месте аварии присутствуют специалисты и необходимая техника. В настоящее время решается вопрос о переподключении потребителей на другую магистраль. Есть вероятность, что временно от газоснабжения будут отключены некоторые предприятия. В ближайшее время начнутся аварийно-восстановительные работы", – сообщили ИА "Амител" .
Напомним, в Барнауле в результате ДТП на проспекте Калинина был поврежден газопровод д-530.
"Тойота Ипсум" врезалась в газовую трубу. Труба повреждена. Службы на месте. Водители предупреждают: "Стоит оцепление, никого не пускают, пробка по Калинина и Космонавтов", – рассказали ранее в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В результате повреждения газопровода, как отмечают очевидцы, газ выходил наружу.
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