Медведев отменил внутрисетевой роуминг в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга, сообщает РИА "Новости".
В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона, а национальный необходим, когда сети данного оператора нет в какой-либо части страны. С 1 июня вступает в силу закон о ликвидации национального роуминга. Согласно новым правилам стоимость услуг связи не будет зависеть от региона пребывания абонента.
"Оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве: закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Медведев отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.
Вице-премьер Максим Акимов напомнил на совещании, что Россия также интенсифицировала работу по поэтапной отмене роуминга внутри Евразийского экономического союза.
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