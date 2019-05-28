"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, пишет "Советский спорт".
На видео Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону. Перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета и, судя по всему, доллары, свернутые трубочкой. Время и место съемки не указано.
"Мы знаем о видео, опубликованном в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В данный момент собираем информацию и пока не можем прокомментировать инцидент, не установив все обстоятельства", – цитирует заявление "Вашингтона" журналист Джей Джей Риган в своем Twitter.
Кузнецов объяснил, что видео снято в 2018 году после победы клуба в Кубке Стэнли. Он также выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.
Комментарии
Ну что привязались, да ванилин там или сахарная пудра в две дорожки насыпана, просто хотел разыграть, чтобы все подумали, что это кокаин
сдаст анализы, ничего не обнаружат. инцидент будет исчерпан, а осадочек останется. хайли лайкли как грицца