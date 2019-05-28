Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий на своем сайте опубликовало предварительный отчет об авиакатастрофе, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, сообщает "Лента.ру".
Согласно опубликованным в отчете показаниям сотрудников аэропорта Эгельсбаха, которые контролировали посадку, самолет Epic LT направлялся к взлетно-посадочной полосе по диагонали.
Во время выполнения левостороннего разворота по указанию диспетчеров его крен достиг 30-45 градусов. На половине разворота Epic ушел в вертикальное падение и врезался в землю.
Бизнес-джет Epic авиакомпании "Глобус" разбился при посадке в аэропорту Эгельсбах 31 марта. Через восемь минут после выхода на связь самолет рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта. После падения воздушное судно сразу загорелось.
Помимо Филевой, в катастрофе погибли ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Наиболее вероятной причиной катастрофы считается потеря пилотом контроля над воздушным судном при повороте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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