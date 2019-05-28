Ужесточение призыва в армию прокомментировали в Минобороны

Минобороны России прокомментировало информацию об изменении правил призыва в армию в рамках поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе", сообщает телеканал "Звезда".
В ведомстве заверили, что никогда не отправляли призывников на медобследование в военные госпитали. В сообщении ведомства указано, что список медучреждений, куда направляют призывников на обследование при наличии медицинских показаний, формирует председатель призывной комиссии.
Впрочем, поправки в закон подразумевают в будущем дать врачебным комиссиям право направлять призывников в госпиталь для проведения контрольно-медицинского освидетельствования при наличии сомнений в заключениях гражданских врачей.
Ранее сообщалось, что в России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. В частности, если в военкомате возникнут сомнения, то призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование.
Нововведения позволят перепроверять состояние здоровья лиц, подлежащих призыву, два раза в год – в ходе весенней и осенней кампаний.
С помощью этого комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за взятку.
Также сообщалось, что министерство хочет отказаться от практики отправки призывников в военные госпитали в целях экономии. Вместо этого россиян, негодных к военной службе, будут направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи". В результате молодых людей либо вылечат и призовут в армию, либо освободят от службы.
Комментарии
Началось - карманы вывернули, раком нарол поставили, теперь всех инвалидов на охрану олигархов отправят.