Девятиклассница из райцентра Алтайское Алтайского края госпитализирована с сильнейшими ожогами дыхательных путей, рук и лица. Об этом сообщает районная газета "За изобилие".
ЧП произошло 24 мая, девочку с тяжелыми ожогами госпитализировали сначала в районную больницу, а затем перевезли в Барнаул. Оля Жарикова находится в реанимации и не может самостоятельно дышать.
Так как семья Жариковых находится в трудной жизненной ситуации (папа уволился из-за болезни, а маму сократили), друзья семьи и учителя школы №1, где учится девочка, организовали сбор средств.
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