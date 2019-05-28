1 июня 2019 года в парке Центрального района с 13:00 до 17:00 студенты Алтайского государственного технического университета организуют культурно-развлекательный фестиваль "Мир детства".
На празднике для детей всех возрастов будут организованы спортивные, творческие, научные и профориентационные площадки и фотозона.
Так, в рамках спортивной площадки детям будет предложено принять участие в соревновании по скоростной сборке кубика Рубика, футгольфе, эстафетах и игре "крестики-нолики".
На творческой площадке участники будут рисовать руками, маркерами, мелками, смотреть концертную программу городских детских творческих коллективов, играть в твистер, учиться собирать фигурки из воздушных шаров, а студенты института архитектуры и дизайна предложат нанести аквагрим.
Самых любознательных детей пригласят поучаствовать в мыльном и азотном шоу и приготовить вкуснейшее мороженое.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю организуют выставку пожарной техники.
Организаторы мероприятия – студенческое правительство АлтГТУ, общественная организация "Звездный свет", администрация Центрального района Барнаула при поддержке партии "Единая Россия".
Комментарии
Молодцы политеховцы.
создается впечатление, что ни одно событие в крае не проходит без участия студентов технического университета
политех везде ))))))))))))))))))))