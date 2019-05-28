Они спасут Барнаул: как выбирали самую красивую девушку города

Самую красивую девушку выбрали в Барнауле. Организатор данного мероприятия Модельное Агентство Татьяны Жилиной. 19 мая в клубе "Пирамида" прошел ежегодный главный конкурс красоты "Мисс Барнаул – 2019". В конкурсе приняли участие 12 самых ярких, красивых и талантливых девушек города.
Девушки на протяжении двух месяцев вели подготовку к главному финалу конкурса. Финал был очень ярким, а длился он более шести часов. Участницы конкурса подготовили шикарные творческие номера, которыми очень удивили жюри и порадовали зрителей. Номера были на любой вкус, были и танцы, и русские народные песни, зарубежные хиты, стихи, и даже силовое единоборство – девушки сделали настоящее шоу для всех зрителей.
Участницы не только талантливы в творчестве, но и хозяйки на кухне. Они подготовили подарки жюри в виде десертов, вкусной выпечки, напитков и шариков для снятия стресса.
Зрителей ожидали постановки дефиле от финалисток, но больше всего ждали выход в купальниках. Он получился самым ярким и запоминающимся.
Ну а в завершении вечера девушки предстали перед всеми в шикарных вечерних платьях. Над образами участниц поработали стилисты: Мария Мамаева и Светлана Иль. А также визажисты: Кристина Бояринцева, Яна Ховарх и Кристина Козлова.
По мнению профессионального жюри "Мисс Барнаул – 2019" стала Рязанова Наталия. Помимо короны она получила путевку в Турцию на конкурс красоты Queen Eurasia.
Следующие призовые места распределились таким образом:
II вице-мисс Барнаула – 2019 стала Федосеенко Виктория,
III вице-мисс Барнаула – 2019 – Ярославцева Ольга.
Остальные девушки также получили титулы и подарки от всех спонсоров конкурса.
Как проходил конкурс, смотрим в нашей фотогалерее.
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