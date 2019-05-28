30-градусная жара установится в Алтайском крае в конце мая. По данным Алтайского Гидрометцентра, 28 и 29 мая ожидается сухая и солнечная погода, а вот 30 мая ветер сменит направление с южного на западный, пройдет дождь и прогремят грозы.
Температура во вторник, 28 мая, в Алтайском крае составит +20...+25 градусов, в Барнауле +21...+23. В среду, 29 мая, в регионе +25...+30 градусов, в Барнауле +26...+28.
В четверг, 30 мая, в юго-восточных районах края до +31 градуса, в Барнауле +24...+26.
Согласно долгосрочному прогнозу от gismeteo.ru, начало лета в Алтайском крае будет не очень жарким (около +20 градусов), но уже к 5 июня столбик термометра днем будет подниматься до отметки +30 градусов.
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