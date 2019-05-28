Эксперты спрогнозировали итоги захвата Россией Литвы и части Польши

Без США Европа не сможет противостоять России в случае военного конфликта, пишут "Известия" со ссылкой на американское издание The National Interest.
Отмечается, что в Международном институте стратегических исследований выразили уверенность, что США являются ключевым членом НАТО, без помощи которого Европа будет беззащитна и проиграет в конфликте с Россией, если Вашингтон примет решение покинуть Альянс.
В частности, эксперты рассмотрели несколько сценариев "вероятного нападения России" на одну из стран НАТО. В одном из них Россия "захватывает" Литву и часть Польши, после чего Альянс задействует статью №5 о коллективной защите и вступает в войну.
Однако в таком случае Европа столкнется с рядом проблем. По мнению экспертов, войск Альянса в Европе хватит всего на одну дивизию, а без США и вовсе на один корпус, хотя для якобы преимущества над РФ необходимо четыре.
При этом у НАТО в настоящее время есть только 20 бригад, на вооружении которых стоит современная техника и боевые машины. Соответственно Альянс не сможет оказать серьезного сопротивления.
А через несколько дней боевых действий, по мнению экспертов, у европейских войск и вовсе возникнет дефицит боеприпасов для ведения боев одновременно в Балтийском, Черном и Средиземном морях. Также военным НАТО не хватит беспилотников и сил для прикрытия военных баз и стратегических пунктов.
Эксперты приходят к выводу, что без США НАТО не будет представлять серьезной силы. "Некоторые возможности, предоставляемые США, такие как материально-техническое обеспечение и поддержка наземных войск, можно компенсировать. Однако другие уникальны, и европейских возможностей может не хватить для их замены", – говорится в материале.
Комментарии
войск Альянса в Европе хватит всего на одну дивизию, хотя для преимущества над РФ необходимо четыре
Как четыре дивизии могут противостоять ядерному удару? Как Третью Мировую можно вести дивизиями? По моему они застряли в 1941
Они сами себя уговаривают, что на Россию можно напасть дивизиями, а в России же адекватные, они дивизиями и будут защищаться, а не получится, то просто умрут. Поэтому ничего страшного для Европы не произойдет
Все какие то дивизии считают, ну если надо 4 дивизии, то вы сделайте 10 и успокойтесь. Если вам надо только 4 дивизии, а у вас будет 10, то Россия на вас не нападет. А если вы нападете на Россию, то вам будет все равно сколько у вас дивизий. Вот и решение вопроса
Блин!!? Нам бы самим ТУТ разобраться, а уж потом можно кого нибудь захватить