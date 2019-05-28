Правительство к 2021 году отрегулирует количество полосок на батоне

Правительство России планирует в 2021 году отменить действие требований к бизнесу, принятых в СССР, пишут "Известия" со ссылкой на проект "дорожной карты" по регуляторной гильотине.
Одно из самых известных абсурдных требований к бизнесу – о том, как правильно жарить омлет. Его Дмитрий Медведев приводил в пример на Гайдаровском форуме в январе 2019 года. При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя.
Отмечается, что соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в этом году. Пересмотр обязательных норм для бизнеса начался еще в 2017 году, однако эта работа продвигалась крайне медленно. С тех пор удалось отменить всего около 100 требований, что крайне мало.
В Советском Союзе работало много государственных предприятий сферы услуг – общепита, парикмахерских, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор. Однако многие из них только вредят современным предпринимателям.
Замминистра экономического развития Савва Шипов ранее говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9 тыс.
Например, еще со времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне.
"Сейчас почти все абсурдные нормативные акты со времен Советского Союза по факту бизнесом уже не соблюдаются, однако контролер все равно может прийти и проверить их, и в случае несоблюдения выписать штраф. Особенно часто это происходит в сфере общепита", – заявил сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.
Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но ежегодно после появления системы оценки регулирующего воздействия блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.
Также отмечается, что полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР, сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.
Комментарии
вот чет совсем не смешно...
Зато какие "вкусные" батоны будут без полосок!
А омлет можно жарить ибе требований по температуре и толщине...
Медецина у нас тоже резкр идёт "вверх" - всех от сальмонеллеза вылечат!