Ведение бизнеса в России считают небезопасным 69% экспертов

Эксперты и бизнесмены считают небезопасным ведение бизнеса в России, пишет РБК со ссылкой на результаты экспертного опроса, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) для бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию. Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.

Среди экспертов 69,2% не считают ведение бизнеса в России безопасным. В 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018 – 67,2%. Бизнесмены относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее – 84,4% считают это небезопасным.

Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году – 70,5%, в 2019 – 70,7%.

Растет доля опрошенных, не доверяющих силовым структурам: в 2017 – 45%, в 2018 – 51,5%, а в 2019 – 66,7%.

Более половины (55%) не доверяют судам. Всего 43,3% респондентов доверили бы разрешение хозяйственных споров государственному суду, 30,1% – третейскому, 10,8% – вообще никому.

Две трети экспертов (66,9%) не считают правосудие в стране независимым и объективным.

69,4% опрошенных назвали неэффективной или скорее неэффективной антикоррупционную деятельность силовиков. 37,7% считают, что уровень коррупции за последний год не изменился, еще в сумме 30,8% – что в той или иной степени вырос.