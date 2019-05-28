Патриарх Кирилл заявил, что в Екатеринбурге "храм никому не мешает"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург, заявил, что протесты против строительства православных храмов, подобные тому, что случился в конце мая в Екатеринбурге, – редкое явление для России, передает ТАСС.

"Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли", – сказал патриарх.

Он также высказал мнение, что храмы вряд ли могут кому-то помешать. "Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает", – подчеркнул патриарх, добавив, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ни чем не мотивированной злобой.

Ранее во время визита в Страсбург патриарх в ходе общения с верующими рассказал, что в России сейчас строится по три храма в сутки. Этот тезис вызвал бурное обсуждение в российском обществе и перекрестные сравнения с объемами строительства детских садов, школ и больниц.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил провести опрос, чтобы выяснить мнение горожан. Сейчас администрация Екатеринбурга решает, каким образом будет проводиться опрос населения, параллельно принимаются заявки на альтернативные места для размещения храма святой Екатерины. В мэрию поступило уже более 8 тыс. предложений по месту строительства храма. Накануне главные инвесторы строительства выпустили заявление, где сказали, что рассмотрят площадки, которые в итоге предложат епархия и администрация города, и решат, будут ли финансировать этот вариант.