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Патриарх Кирилл заявил, что в Екатеринбурге "храм никому не мешает"

, ИА "Амител"
Он отметил, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой
Патриарх рассказал, что протесты в России очень редки / Фото: gorodok.bz

Патриарх рассказал, что протесты в России очень редки / Фото: gorodok.bz

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург, заявил, что протесты против строительства православных храмов, подобные тому, что случился в конце мая в Екатеринбурге, – редкое явление для России, передает ТАСС.

"Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли", – сказал патриарх.

Он также высказал мнение, что храмы вряд ли могут кому-то помешать. "Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает", – подчеркнул патриарх, добавив, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ни чем не мотивированной злобой.

Ранее во время визита в Страсбург патриарх в ходе общения с верующими рассказал, что в России сейчас строится по три храма в сутки. Этот тезис вызвал бурное обсуждение в российском обществе и перекрестные сравнения с объемами строительства детских садов, школ и больниц.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил провести опрос, чтобы выяснить мнение горожан. Сейчас администрация Екатеринбурга решает, каким образом будет проводиться опрос населения, параллельно принимаются заявки на альтернативные места для размещения храма святой Екатерины. В мэрию поступило уже более 8 тыс. предложений по месту строительства храма. Накануне главные инвесторы строительства выпустили заявление, где сказали, что рассмотрят площадки, которые в итоге предложат епархия и администрация города, и решат, будут ли финансировать этот вариант.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 14:40
- гость -

Что за новость то там Кирюша. Про медведева так часто не пишут, спит что ли опять? А этот пенсионер только и работает, не покладая рук своих...

0  0
28.05.2019 14:41
- гость -

Прозелитизм РПЦ - это и есть мотив.

1  0
28.05.2019 14:45
гость

храм никому не мешает

коммунистам тоже храмы мешали

0  0
28.05.2019 14:47
Гость

Мне вот интересно, он сам-то верующий? Если да то в кого, в Путина, который его на верхушку и вытащил? Ах да, чуть не забыл, церковь то может и хорошо, только вот в сети давно документы есть, что там помимо церкви еще жилье будет. Как то этот факт не особо с церковью вяжется, хотя с нашей более чем...

1  0
28.05.2019 14:48
Рубщик икон

Как всегда, в чужом глазу сучок видим, а в своем бревно не замечаем. РПЦ всегда белая и пушистая. Так и не усвоили попы уроки столетней давности...

1  0
28.05.2019 14:53
- гость -

Патриарх Кирилл уверен, что те, кого не устраивает появление в России новых храмов, служат Сатане. Он отметил, что храмы в России строятся «не по приказу», а «в ответ на желания людей».


Почему если церковь строит храмы по желанию людей, нельзя построить и детские сады с больницами по желанию людей?

1  0
28.05.2019 15:01
гость

Вполне возможно, что если бы там строили детский сад и больницу, протесты были бы все равно. Храм хотели построить на месте, с которого его раньше снесли. Хотели восстановить историческую справедливость. У нас вон на проспекте Ленина памятник Ленину снесли. наверное за то, что он храмы сносил. Походу поторопились, не знали, что скоро против храмов опять протесты начнутся. Перефразируя Ленина: "Сносить, сносит и еще раз сносить"

0  0
28.05.2019 15:01
- гость -

а как Кирилл узнал что никому не мешает? люди, защищавшие сквер, это никто?

1  0
28.05.2019 15:03
- гость -

Храм хотели построить на месте, с которого его раньше снесли.


не ври. церковь снесенная была не там где собрались строить

1  0
28.05.2019 15:03
гость

Храм мешает людям, защищавшим сквер и коммунистам, которые раньше храмы сносили

0  1
28.05.2019 15:06
гость

28.05.2019 15:03
- гость -
не ври. церковь снесенная была не там где собрались строить

Не ври, именно там! Мог бы я написать тебе, но не напишу, потому что не знаю точно. Слышал, что где то там. Вполне возможно, что это ты, а не я, слышал п...ж.

0  1
28.05.2019 15:11
-гость-

что то Гундяева слишком много становится, видно историю то подзабыл уже, а зря

1  0
28.05.2019 15:17
- гость -

они не мешают, это правда, поэтому стройте их на окраине города, ну или за 5 км от его границы.

1  0
28.05.2019 15:19
гость


28.05.2019 14:53
- гость -
Почему если церковь строит храмы по желанию людей, нельзя построить и детские сады с больницами по желанию людей?


Зачем где сквер вообще что-то строить? Если сквер был сделан на деньги налогоплательщиков, сквер подарок горожанам на юбилей города.
Раньше были города с парками, скверами, аллеями, а сейчас что мы видим ТЦ, парковки, храмы.

0  0
28.05.2019 15:19
гость

В Екатеринбурге все верующие наверное на окраине живут или за 5 км от его границы. Все верующие России наверное также живут на ее окраине, а некоторые уже уехали за ее границу

0  1
28.05.2019 15:21
гость

Для верующих есть разница ТЦ, парковка, сквер или храм

0  0
28.05.2019 15:29
гость


28.05.2019 15:19
гость
В Екатеринбурге все верующие наверное на окраине живут или за 5 км от его границы.

Да там кругом в этом пятаке уже построены огромные храмы, всем верующим хватает, только РПЦ не хватает и бизнесмену олигарху.

1  0
28.05.2019 15:30
- гость -


28.05.2019 15:19
гость
вообще имелось в виду без привязки к ЕКт

0  0
28.05.2019 15:31
гость


28.05.2019 15:21
гость
Для верующих есть разница ТЦ, парковка, сквер или храм

А давайте вообще всё снесём и построим только храмы, и будем жить в храмах, церковь уже на этом настаивает.

1  0
28.05.2019 15:32
Гонец из Пензы

какого хрена РПЦ не платит налоги? судя по количеству новых храмов и дорогим поповским цацкам (от автомобилей до часов), у них денег всё больше, у народа России - всё меньше. даёшь честное налогообложение всех продавцов опиума для души!

1  0
28.05.2019 15:32
гость

28.05.2019 15:29
гость
Да там кругом в этом пятаке уже построены огромные храмы, всем верующим хватает, только РПЦ не хватает и бизнесмену олигарху

Это верующие так говорят? Или у них никто не спрашивал?

0  0
28.05.2019 15:33
гость

28.05.2019 15:30
- гость -
вообще имелось в виду без привязки к ЕКт

Я тоже про всю Россию

0  0
28.05.2019 15:34
гость

28.05.2019 15:31
гость
А давайте вообще всё снесём и построим только храмы, и будем жить в храмах, церковь уже на этом настаивает.

Это церковь так говорит? Пока не слышал таких дибильных речей от церкви

0  1
28.05.2019 15:38
- гость -

А давайте вообще всё снесём и построим только храмы
прекратите подавать им идеи

1  0
28.05.2019 15:43
гость

Илон Маск выводит спутники, чтобы покрыть весь глобус интернетом- 21 век, в рашке попы скверы сносят- 16 век, мы куда катимся, в средневековье?

1  0
28.05.2019 15:45
гость

28.05.2019 15:31
гость

А давайте вообще снесем все храмы? Так? Так уже было. Хотя даже тогда не все снесли, чего то испугались походу

1  0
28.05.2019 15:53
- гость -

Задача. Илон Маск запустил первые 60 спутников и обещает к 2020 году запустить их 12 000. РПЦ строит 3 храма в сутки. Какого числа количество спутников будет равно количеству храмов РПЦ?

1  0
28.05.2019 15:59
Гонец из Пензы

"А давайте вообще снесем все храмы?"
======
можно не сносить, но сделать там музеи и выставки о том, как с помощью религий влатьспредержащие веками держали в покорности и оболванивали народ, или приюты для бездомных, сирот, стариков. а "осовободившихся" попов - на биржу труда или на курсы по обучению нужным обществу профессиям.

1  0
28.05.2019 16:01
- гость -

Сталкивается он с НЕ мотивированной злобой?!?!
Я уже думал что здесь столько мотивационных постов написали, а вы все друг за друга цепляетесь... Вот по этому в этой стране порядка и не будет... Статья про одно, а разговор тут начался вообще ни о чём. Одна констатация фактов, выводов нуль. Люди задумайтесь.

0  1
28.05.2019 16:04
- гость -

Загоношились на ветке чертяки,корёжит их слово Патриарха.

0  1
28.05.2019 16:08
-гость-

я так понял ждать 25 млн. рабочих мест не стоит!? вместо этого предлагают помолиться?

1  0
28.05.2019 16:10
- гость -


28.05.2019 16:04
- гость -
кыш богонутый

1  0
28.05.2019 16:17
местный

как же там Илон Маск живет? Без Патриарха Кирилла! Это же уму не постижимо!

0  0
28.05.2019 16:48
- гость -

Загоношились на ветке чертяки,корёжит их слово Патриарха.
----------
что-то одержимостью пахнуло?..

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