Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем

В России значительно увеличилось число граждан, которые вынуждены экономить на всем – от еды до медицины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы населения падают пятый год подряд. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.

Главной статьей экономии за последний год стали путешествия. Если ранее об этом говорили 12% россиян, то сейчас – 29%.

Число россиян, которые сократили свои расходы на еду, выросло с 17% до 24%. Третью строчку заняли траты на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%.

Также увеличилась доля граждан, сокративших траты на развлечения (с 6% до 22%), рестораны (с 4% до 15%), косметику (с 1% до 8%), деликатесы (с 6% до 20%), алкоголь и сигареты (с 5% до 13%).

Помимо этого, россияне стали ужимать себя в расходах на медицину (с 1% до 7%), спорт (с 1% до 7%) и на транспорт (с 1% до 5%). При этом россияне вернулись к экономии на мобильную связь: в 2019 году на ней экономили 4% опрошенных (опрос 2018 года таких граждан не зафиксировал).

Лишь 17% опрошенных заявили, что не экономят ни на чем.

По мнению президента "Ромира" Андрея Милехина, подобные результаты исследования вполне закономерны: "Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади и россияне немного расслабились в 2017 году. Но очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса".

Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.