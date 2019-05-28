Вторник, 28 Май, 16:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,46
€ 72,19
Обь
459см +42

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

ВС пересмотрел свою позицию по выплатам за ДТП с не указанным в полисе водителем

, ИА "Амител"
После решения Верховного суда изменится судебная практика в КАСКО
В ОСАГО все останется по-прежнему / Фото: news.myseldon.com

В ОСАГО все останется по-прежнему / Фото: news.myseldon.com

До сих пор существовала определенная судебная практика: если авария происходила по вине водителя, который управлял застрахованным автомобилем, но сам при этом не значился в полисе, то ущерб обязан был компенсировать страховщик. Это правило распространялось и на добровольное КАСКО, и на обязательное ОСАГО. Уже потом страховщик предъявлял регрессные требования водителю, который был за рулем в момент аварии, но не был вписан в полис, пишет "Российская газета".

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, после этого решения Верховного суда изменится судебная практика в КАСКО. В ОСАГО все останется по-прежнему. Ведь правила установлены федеральным законом: страховщик заплатит, но потом взыщет с незастрахованного виновника аварии.

Причем такой порядок прописан в законе об ОСАГО. А для добровольного КАСКО законы не писаны. И в каждом случае судьям приходилось руководствоваться не законами, а общепринятой судебной практикой. Так, по КАСКО страховщик должен был платить собственнику автомобиля в любом случае. Даже если за рулем в момент аварии был не вписанный в полис гражданин. Это установлено постановлением Пленума Верховного суда № 20, принятого еще в 2013 году.

Однако теперь Верховный суд решил иначе. Итак, некто Беляков А.В. попал в аварию. Собственник машины Беляков В.Ю. обратился в страховую компанию за выплатой. Благо, машина застрахована по КАСКО. Но вот беда: если в полис ОСАГО были вписаны все Беляковы, то в полис КАСКО – только собственник автомобиля Беляков В.Ю. По этой причине страховщик решил, что страхового случая не наступило. Машина пострадала, но за рулем был человек, на которого страховка не распространялась.

Однако районный суд требования собственника автомобиля частично удовлетворил. Это решение поддержал и областной суд. Причем оба суда ссылались на постановление Пленума ВС. Но, разбирая это дело, Верховный суд пришел к совершенно другим выводам. И это решение удивило юристов.

В договоре КАСКО допущенным к управлению указан только Беляков В.Ю. Он, заключив договор добровольного страхования, самостоятельно определил круг лиц, допущенных к управлению транспортом.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате наезда на железнодорожную плиту автомобилем под управлением Белякова А.В., который не указан в договоре добровольного страхования в качестве лица, допущенного к управлению автомобилем. Что исключало отнесение причиненного ущерба в результате произошедшего происшествия к перечню страховых случаев, согласованному сторонами.

То обстоятельство, что Беляков А.В. был включен в полис ОСАГО, правового значения для настоящего спора не имеет, поскольку истцом были заявлены требования, вытекающие не из договора ОСАГО, а из договора добровольного страхования.

Кроме того, суды ошибочно сослались на положения статей 963, 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, указал Верховный суд.

Судами не было учтено, что положения указанных статей предусматривают случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения в тех ситуациях, когда страховой случай наступил.

Однако в настоящем споре с учетом условий конкретного договора добровольного страхования страховой случай не наступил. Поэтому страховщик автовладельцу не должен.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

28.05.2019 16:13
месный

дак мы чё страхуeм автомобиль или ответственность водителя?!

Если ответственность водителя, то значит он со своей страховкой может ездить на любом автомобиле.
Если автомобиля - то там может ехать любой водитель!

Когда это урoдство и прoизвол страхoвых кончиться?!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:43
Ученик с топором и коктейлями Молотова напал на школу в Саратовской области 0
16:28
Правила обязательного медицинского страхования изменились в России 0
16:14
Более 150 домов капитально отремонтируют в Алтайском крае до конца года 0
16:01
Россиянина накажут за неуважение к власти под новостью о неуважении к власти 4
15:52
Одолжи до зарплаты: девушка потеряла 16 тысяч, поверив сообщению в соцсетях 0
15:35
ВС пересмотрел свою позицию по выплатам за ДТП с не указанным в полисе водителем 1
15:24
Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино 6
15:17
Административную пятиэтажку хотят построить на Горе в Барнауле 3
15:01
Корова едва не утонула в огромной луже в центре алтайского села 1
14:54
Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем 19
14:46
Ведение бизнеса в России считают небезопасным 69% экспертов 5
14:34
Патриарх Кирилл заявил, что в Екатеринбурге "храм никому не мешает" 34
14:26
Граница на замке: праздничным митингом отметили День пограничника в Барнауле 3
14:11
Лишенная родительских прав бийчанка сбежала с маленькой дочерью от органов опеки 2
14:02
Спасти нацию или бизнес? Алтайский депутат о продлении времени продажи алкоголя 6
13:52
Граффити-портрет Машкова нарисовал на стене дома барнаульский художник 9
13:34
Правительство к 2021 году отрегулирует количество полосок на батоне 14
13:29
Авто темного цвета ищут в Барнауле после наезда на 82-летнюю бабушку 3
13:13
Список самых бесполезных советов врачей составили эксперты 6
13:03
Бензин вновь подорожал в Алтайском крае 27
12:52
Основные причины ожирения у мужчин в России назвали в Минздраве 6
12:47
Когда отменяется роуминг и что теперь изменится 2
12:34
Президентский Совет по правам человека приедет с инспекцией на Алтай 0
12:12
Эксперты спрогнозировали итоги захвата Россией Литвы и части Польши 4
12:03
Первый пешеходный фонтан появится в Барнауле 4
11:44
Депутат Госдумы от ЛДПР вступилась за молодые семьи Барнаула 0
11:22
Путин поздравил российских пограничников с праздником 0
11:02
Медики назвали продукты, помогающие избавиться от головной боли 1
11:01
Студенты АлтГТУ организуют праздничную программу для детей 3
10:41
Настоящее лето: в конце мая Алтайский край ждет 30-градусная жара 0
10:26
Ужесточение призыва в армию прокомментировали в Минобороны 2
10:13
Опубликован предварительный отчет авиакатастрофы с совладелицей S7 Group 1
10:05
Они спасут Барнаул: как выбирали самую красивую девушку города 13
09:54
Внук депутата в Вологде угрожал одноклассникам и обещал "сломать голову" учителю 36
09:45
Девятиклассница из Алтайского попала в реанимацию со страшными ожогами 0
09:32
Экономить – просто: где в Барнауле найти электротовары по низким ценам 0
09:23
"До глубины души": Бессарабов о ДТП, в котором женщина ценой жизни спасла детей 58
09:12
"Вашингтон" проверит Кузнецова после скандального видео с белым порошком 2
09:01
Он такой один: представлен новый городской кроссовер для любителей выделиться 0
08:51
Тимати и Минобороны показали Шойгу совместную коллекцию одежды 5
08:42
Губернатор с волонтерами запустили в небо "цифровых" змеев 9
08:38
От Гарри Поттера до школы бизнеса: стартовал набор в уникальный летний лагерь 0
08:32
Предпринимателям края бесплатно расскажут о техниках роста и развития бизнеса 0
08:20
Еще больше опций по выгодной цене 0
08:00
В силах каждого продлить жизнь: 15 лет мать борется за жизнь сына 9
07:54
Кто и за что должен платить налог на доходы физических лиц 3
07:44
Платья на выпускной: сколько стоит образ и как не разорить родителей 0
07:30
Одежда – это способ самовыражения: заявляем о себе правильно вместе с Sanger 2
07:18
Зарплата бюджетников и помощь МСУ: на что пойдут новые деньги из алтайской казны 0
07:03
Власти Алтая снизят цены на перелет до Москвы из-за второго авиаперевозчика 1
06:48
Больше зарабатывают и чаще соблазняют мужчин: 7 интересных фактов о брюнетках 0
06:33
Диагноз под сомнением: зачем и как ужесточают правила призыва в российскую армию 10
06:32
Колдовское обаяние: самые "горячие" брюнетки Голливуда 2
06:01
Цветущий город: фоторепортаж с весенних улиц Барнаула 0
04:53
Физики пытаются найти следы существования "темного света" 0
03:53
Медведев отменил внутрисетевой роуминг в России 3
02:23
Росатом создал технологию, которая поможет "увидеть" начало Вселенной 2
01:13
Главную опасность искусственного интеллекта назвали ученые 1
00:54
Усиление напряженности на границе России и Украины объяснили в ФСБ 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.