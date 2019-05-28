Первый пешеходный фонтан появится в Барнауле в 2019 году. Его водяные струи будут бить прямо из тротуара.
Как сообщила "Вести Алтай" начальник отдела благоустройства и озеленения города администрации Барнаула Елена Королева, объект возведут на месте старого фонтана на ул. Панфиловцев, 22. Его реконструируют по программе "Комфортная городская среда", работы начнутся летом, а завершатся в ноябре. На объект будет выделено порядка 8 млн рублей.
Ранее пешеходные фонтаны появились в других алтайских городах Рубцовске и Бийске. Для Барнаула это первый подобный проект.
Как ранее сообщал Amic.ru, подготовку фонтанов к сезону в Барнауле начали еще 15 апреля, специалисты промывали их стены и фасады, монтировали насосные станции, продували водяные магистрали. Пяти фонтанам, в том числе и фонтану на ул. Панфиловцев, 22, требовался срочный капремонт. Одним из самых крупных и значимых проектов сезона – ремонт фонтана на пл. Сахарова возле театра драмы.
Комментарии
так уж и первый? их таких дофига уже было, вот даже недавно совсем било прямо из тротуара
"работы начнутся летом, а завершатся в ноябре. На объект будет выделено порядка 8 млн рублей." План такой: осваиваем 8млн, делаем тяп-ляп(проверить же никто не успеет), а весной говорим, что это за зиму так перекосило трубы от перепада температур, нужны средства на ремонт.
Возле дома быта был, который сейчас в альфу-банку превратился. Помню еще клип был, где девчонки симпатичные между струй танцевали.