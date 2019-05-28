Вторник, 28 Май, 13:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,46
€ 72,19
Обь
459см +42

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Первый пешеходный фонтан появится в Барнауле

, ИА "Амител"
Его планируют разместить на месте старого аварийного фонтана
Пешеходный фонтан / Фото: aquadinamica.ru

Пешеходный фонтан / Фото: aquadinamica.ru

Первый пешеходный фонтан появится в Барнауле в 2019 году. Его водяные струи будут бить прямо из тротуара.

Как сообщила "Вести Алтай" начальник отдела благоустройства и озеленения города администрации Барнаула Елена Королева, объект возведут на месте старого фонтана на ул. Панфиловцев, 22. Его реконструируют по программе "Комфортная городская среда", работы начнутся летом, а завершатся в ноябре. На объект будет выделено порядка 8 млн рублей.

Ранее пешеходные фонтаны появились в других алтайских городах Рубцовске и Бийске. Для Барнаула это первый подобный проект.

Как ранее сообщал Amic.ru, подготовку фонтанов к сезону в Барнауле начали еще 15 апреля, специалисты промывали их стены и фасады, монтировали насосные станции, продували водяные магистрали. Пяти фонтанам, в том числе и фонтану на ул. Панфиловцев, 22, требовался срочный капремонт. Одним из самых крупных и значимых проектов сезона – ремонт фонтана на пл. Сахарова возле театра драмы.

Материалы по теме

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

28.05.2019 12:13
гость

так уж и первый? их таких дофига уже было, вот даже недавно совсем било прямо из тротуара

0  0
28.05.2019 12:26
- гость -

"работы начнутся летом, а завершатся в ноябре. На объект будет выделено порядка 8 млн рублей." План такой: осваиваем 8млн, делаем тяп-ляп(проверить же никто не успеет), а весной говорим, что это за зиму так перекосило трубы от перепада температур, нужны средства на ремонт.

0  0
28.05.2019 12:38
Вах

Возле дома быта был, который сейчас в альфу-банку превратился. Помню еще клип был, где девчонки симпатичные между струй танцевали.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:34
Правительство к 2021 году отрегулирует количество полосок на батоне 2
13:29
Авто темного цвета ищут в Барнауле после наезда на 82-летнюю бабушку 1
13:13
Список самых бесполезных советов врачей составили эксперты 3
13:03
Бензин вновь подорожал в Алтайском крае 7
12:52
Основные причины ожирения у мужчин в России назвали в Минздраве 0
12:47
Когда отменяется роуминг и что теперь изменится 1
12:34
Президентский Совет по правам человека приедет с инспекцией на Алтай 0
12:12
Эксперты спрогнозировали итоги захвата Россией Литвы и части Польши 4
12:03
Первый пешеходный фонтан появится в Барнауле 3
11:44
Депутат Госдумы от ЛДПР вступилась за молодые семьи Барнаула 0
11:22
Путин поздравил российских пограничников с праздником 0
11:02
Медики назвали продукты, помогающие избавиться от головной боли 1
11:01
Студенты АлтГТУ организуют праздничную программу для детей 3
10:41
Настоящее лето: в конце мая Алтайский край ждет 30-градусная жара 0
10:26
Ужесточение призыва в армию прокомментировали в Минобороны 1
10:13
Опубликован предварительный отчет авиакатастрофы с совладелицей S7 Group 1
10:05
Они спасут Барнаул: как выбирали самую красивую девушку города 11
09:54
Внук депутата в Вологде угрожал одноклассникам и обещал "сломать голову" учителю 27
09:45
Девятиклассница из Алтайского попала в реанимацию со страшными ожогами 0
09:32
Экономить – просто: где в Барнауле найти электротовары по низким ценам 0
09:23
"До глубины души": Бессарабов о ДТП, в котором женщина ценой жизни спасла детей 35
09:12
"Вашингтон" проверит Кузнецова после скандального видео с белым порошком 2
09:01
Он такой один: представлен новый городской кроссовер для любителей выделиться 0
08:51
Тимати и Минобороны показали Шойгу совместную коллекцию одежды 4
08:42
Губернатор с волонтерами запустили в небо "цифровых" змеев 7
08:38
От Гарри Поттера до школы бизнеса: стартовал набор в уникальный летний лагерь 0
08:32
Предпринимателям края бесплатно расскажут о техниках роста и развития бизнеса 0
08:20
Еще больше опций по выгодной цене 0
08:00
В силах каждого продлить жизнь: 15 лет мать борется за жизнь сына 8
07:54
Кто и за что должен платить налог на доходы физических лиц 3
07:44
Платья на выпускной: сколько стоит образ и как не разорить родителей 0
07:30
Одежда – это способ самовыражения: заявляем о себе правильно вместе с Sanger 1
07:18
Зарплата бюджетников и помощь МСУ: на что пойдут новые деньги из алтайской казны 0
07:03
Власти Алтая снизят цены на перелет до Москвы из-за второго авиаперевозчика 0
06:48
Больше зарабатывают и чаще соблазняют мужчин: 7 интересных фактов о брюнетках 0
06:33
Диагноз под сомнением: зачем и как ужесточают правила призыва в российскую армию 9
06:32
Колдовское обаяние: самые "горячие" брюнетки Голливуда 2
06:01
Цветущий город: фоторепортаж с весенних улиц Барнаула 0
04:53
Физики пытаются найти следы существования "темного света" 0
03:53
Медведев отменил внутрисетевой роуминг в России 2
02:23
Росатом создал технологию, которая поможет "увидеть" начало Вселенной 2
01:13
Главную опасность искусственного интеллекта назвали ученые 1
00:54
Усиление напряженности на границе России и Украины объяснили в ФСБ 1
23:36
Предприятия Барнаула могут временно отключить от газоснабжения из-за ДТП 5
23:29
Мэрия Екатеринбурга опубликовала новый список площадок для храма 2
22:59
Курганский депутат снялся в откровенной фотосессии 4
22:39
Генпрокуратура взяла на контроль дело напавшего на журналиста чиновника 1
22:19
Песков прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам 1
21:53
Реорганизацию Пенсионного фонда опроверг сенатор Совфеда 0
21:34
Последствия дефолта на Украине оценил депутат Госдумы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.