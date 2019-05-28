Граффити-портрет Машкова нарисовал на стене дома барнаульский художник

Художник Барнаула Евгений Алехин создал в Новокузнецке серию граффити-портретов известных личностей. Стены домов теперь украшают огромные изображения Владимира Высоцкого и Владимира Машкова.
Последняя работа, созданная в рамках "Недели уличного искусства" появилась на стене дома на ул. Кирова, 15. Как сообщает региональный портал vse42.ru, изображение знаменитого актера и режиссера, почетного гражданина Кемеровской области Владимира Машкова, раскрасили 25 мая. В этот же день в соцсетях появились фотографии обновленной улицы Кирова с восторженными комментариями местных жителей.
Отметим, что Владимир Машков, хотя и родился в Туле, долгое время прожил в Новокузнецке, куда переехала его семья. В 2010 году Владимир Машков получил звание "Почетный гражданин Кемеровской области".
Комментарии
Красота! Вот интересно только почему Барнаульский художник такие шедевры не создает в Барнауле? Или администрации выгоднее плитку по всему городу укладывать?
Талантливый художник! Он,похоже,уроженец Барнаула,проживающий в Кузне.
Потому что в Барнауле ловить нечего, кто последний будет выезжать дверь подпереть клюшкой а ключи оставить главе города!
это хулиганство. мне вот эта рожа совсем не нравится
А чем заслужил такую честь выдающийся путинский лизоблюд машков? Почему именно он, а не Папанов или Евстигнеев например?
Ну Машков сделал киминг аут, теперь он рукопожатый в определенной среде, можно и на стенах портреты рисовать.
Он теперь главой подмосковного района будет, не?
Машов - классный актер, очень нравятся его роли в фильмах "Экипаж" и "Кандагар".
Машов - классный актер,
А теперь еще и классно подлизывает