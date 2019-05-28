Граффити-портрет Машкова нарисовал на стене дома барнаульский художник

Художник Барнаула Евгений Алехин создал в Новокузнецке серию граффити-портретов известных личностей. Стены домов теперь украшают огромные изображения Владимира Высоцкого и Владимира Машкова.

Последняя работа, созданная в рамках "Недели уличного искусства" появилась на стене дома на ул. Кирова, 15. Как сообщает региональный портал vse42.ru, изображение знаменитого актера и режиссера, почетного гражданина Кемеровской области Владимира Машкова, раскрасили 25 мая. В этот же день в соцсетях появились фотографии обновленной улицы Кирова с восторженными комментариями местных жителей.

Отметим, что Владимир Машков, хотя и родился в Туле, долгое время прожил в Новокузнецке, куда переехала его семья. В 2010 году Владимир Машков получил звание "Почетный гражданин Кемеровской области".