Авто темного цвета ищут в Барнауле после наезда на 82-летнюю бабушку

ГИБДД Барнаула разыскивает водителя автомобиля, который скрылся с места ДТП после наезда на 82-летнюю женщину.
Как сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, наезд был совершен около 17:40 часов 27 мая на перекрестке ул. Л. Толстого – ул. М. Горького. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь.
Разыскивается легковой автомобиль темного цвета, руль расположен слева. Свидетели происшествия и граждане, которым что-либо известно об аварии, могут позвонить по телефонам розыска: 393-605, 393-544 либо в дежурную часть (тел. 391-090, 393-555, или 02).
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