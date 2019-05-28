Корова едва не утонула в огромной луже в центре алтайского села

Корова угодила в огромную лужу в центре села в Алтайском крае и едва не утонула в ней.

Как сообщает газета Немецкого национального района "Новое время", ЧП произошло 25 мая на ул. Ленина, 43 в селе Орлово. Корова местной жительницы Елены Антоновой зашла в лужу, которая образовалась еще зимой из-за прорыва водопроводной трубы, и провалилась в грязь. Животное спасали всем миром: одни держали за рога, другие тянули веревками.

Местные жители говорят, что этот случай не первый на их памяти. Недавно в эту же лужу провалился барнаульский мальчик, который приехал погостить к бабушке. Из "болота" ему помог выбраться товарищ. Однако после ЧП опасную лужу так и не огородили.

Издание отмечает, что из-за аварии на водопроводе у жителей улицы уже неделю нет воды.