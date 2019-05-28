Административную пятиэтажку хотят построить на Горе в Барнауле

Административное здание высотой пять этажей хотят построить на ул. Аванесова, 109 в Барнауле. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", проект выполнен ООО "Мастерская Золотова" по заказу частного лица, его уже утвердили на градостроительным совете.
Согласно рендерам, в здании будут панорамные окна и высокие потолки. Часть первого этажа отдадут под парковку для автомобилей.
Ранее градостроительный совет отклонил другой проект застройки этого участка. Здесь хотели возвести многоквартирный жилой дом высотой в четыре этажа. В итоге концепцию застройки пересмотрели в пользу коммерческой недвижимости.
Отметим, что земельный участок, на котором планируют строить административное здание, находится на красной линии.
Комментарии
У кого карман шире тот и рулит балом! Хоть на месте кладбища! Вон на Ленской строили дом, тянули коммуникации через парк, такое количество вскрытых могил и ничего, вода в доме. Не пустовать же парку в центре города-застроим, не жилым так коммерческим и плевать нам на красные линии, а архитекторам еще на спине синию линию начертим если рога свои сунет в градостроительство города.
На Аванесова 44 17 этажей лепят и ничего.
А дорогу новую где в этой местности положат? Старой уже сейчас не хватает