Административную пятиэтажку хотят построить на Горе в Барнауле

Административное здание высотой пять этажей хотят построить на ул. Аванесова, 109 в Барнауле. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", проект выполнен ООО "Мастерская Золотова" по заказу частного лица, его уже утвердили на градостроительным совете.

Согласно рендерам, в здании будут панорамные окна и высокие потолки. Часть первого этажа отдадут под парковку для автомобилей.

Ранее градостроительный совет отклонил другой проект застройки этого участка. Здесь хотели возвести многоквартирный жилой дом высотой в четыре этажа. В итоге концепцию застройки пересмотрели в пользу коммерческой недвижимости.

Отметим, что земельный участок, на котором планируют строить административное здание, находится на красной линии.