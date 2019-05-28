Жительница Алтайского края потеряла 16 тысяч рублей, не проверив сообщение в социальных сетях.

Как сообщает региональное управление МВД, девушка получила письмо со страницы друга, в котором он просил ее одолжить денег. Парень написал ей номер карты, девушка перевела деньги и решила проверить, дошли ли они. Она позвонила другу по телефону, но он сказал, что не просил о помощи, а его страницу в соцсети взломали злоумышленники. Потерпевшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция обращается к гражданам с просьбой проверять информацию, которую они получают в социальных сетях.