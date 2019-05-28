Компания IKEA будет сдавать россиянам мебель в аренду, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний Ingka, которая включает IKEA, Патрика Энтони.

По словам Энтони, сдача мебели в аренду – одно из направлений стратегии компании по повторному использованию и переработке мебели. Главная задача – дать товарам более продолжительную жизнь.

Аренда мебели появится во всех странах, где есть IKEA. "У нас пока нет конкретного плана для России, но он будет", – подчеркнул Энтони.

В настоящее время участники клуба лояльности IKEA уже могут продавать друг другу ненужную мебель и товары для дома. В будущем компания планирует создать для таких людей физическую платформу для хранения: они смогли бы привозить свою мебель, а IKEA – выставлять ее на продажу. Пока компания ищет техническое решение этой задачи.

Ранее сообщалось, что IKEA тестирует проекты по сдаче мебели в аренду в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше. Компания заявила, что в 2020 году планирует расширить пилотную программу на все 30 рынков, на которых присутствует.