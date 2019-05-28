Законодательство о выплатах детских пособий попросили изменить

Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Сейчас ежемесячная выплата на ребенка размером порядка 10 тысяч рублей до достижения им полутора лет назначается на один год, после родители могут подать новое заявление и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год.

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.

По словам Окуневой, из-за несовершенства федерального законодательства в Челябинской области два десятка семей получили отказ в продлении пособий на первенца.