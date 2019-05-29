Выбор автосервиса для автомобилиста – очень ответственное занятие. Хорошо, если в одном месте получится найти необходимую для ремонта запчасть и квалифицированного специалиста, способного быстро и качественно справиться с непростой задачей. Идеально – если можно вернуть часть потраченных денег в виде бонусов или получить солидную скидку.

Торгово-сервисная компания "МоторГРУПП" отвечает всем перечисленным критериям. Сеть магазинов и автосервисов предлагает большой ассортимент товаров и услуг для ремонта и обслуживания иностранных и отечественных автомобилей. Это тот случай, когда выбрать действительно есть из чего: на складе представлено более 30 тысяч наименований запчастей для автомобилей Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Subaru* и других брендов.

По словам директора "МоторГРУПП" Александра Станкевича, очень важно, чтобы клиент мог, не теряя времени, в одном месте провести диагностику, найти необходимые детали и отремонтировать автомобиль. "Он должен оставить нам свою машину и забыть обо всех проблемах, включая поиск запчастей в интернете", – говорит Александр Станкевич.

Качественный сервис невозможен без современного оборудования. В "МоторГРУПП" используют профессиональное сертифицированное оборудование BOSCH, MAHA и HUNTER**. Мастера компании проходят обучение и повышение квалификации в специализированных учебных центрах BOSCH. Многие механики работают в компании по несколько лет: отсутствие текучки помогает налаживать дружеские, партнерские, доверительные отношения с клиентами.

Для новых клиентов в "МоторГРУПП" действует постоянная акция – скидка 50% на услуги автосервиса. Также действует постоянная накопительная бонусная программа: на персональную карту возвращают 10% от стоимости ремонта.

До конца июня 2019 года можно получить сезонную скидку 50% на все виды работ по системам кондиционирования, в том числе на антибактериальную обработку кондиционера. Отсутствие бактерий – залог здорового и комфортного микроклимата в автомобиле.

"МоторГРУПП"

г. Барнаул, пр. Калинина, 24х и Калинина 10 (м-н "Люкс")

Телефон сервиса: (3852) 505-104

Режим работы: 9:00-19:00,

в выходные 10:00-18:00

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*Тойота, Мицубиши, Нисан, Хонда, Субару – прим.ред.

**Бош, Маха, Хантер – прим.ред.