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В Барнауле состоится тренинг ораторского искусства от известного психолога

, ИА "Амител"
На бесплатном занятии вы узнаете, как не бояться людей, выступать легко и убедительно

Андрей Шишмарев – руководитель и тренер международной школы ораторского искусства "Спикер", психолог, телесный терапевт, организатор и тренер Школы НЛП и коучинга, соучредитель юридической компании "ЮристКонсульт" и автор курсов "Оратор от Души", "Я Цицерон", "Живу со страстью", "Я Ракета в 2019".  Более 15 лет занимается практикой публичных выступлений, обучил тысячи студентов более чем из 23 городов России, США, Италии, Казахстана и Белоруссии. 

29 мая 2019 года Андрей Шишмарев выступит в столице Алтайского края. В банкетном зале гостиницы "Барнаул" состоится бесплатное занятие его авторского курса "Оратор от Души". 

Это трансформационный тренинг по ораторскому мастерству. Многим людям страшно знакомиться и общаться с людьми, не получается выстраивать отношения с противоположным полом. Кто-то не чувствует себя свободно в обществе, не умеет уверенно выступать на публике. Другой проблемой часто является страх сдавать экзамены, разговаривать с начальством, органами власти. Не каждый человек может решиться сменить работу, просить, в том числе просить повышения зарплаты, денег, бонусов и т.д.

"Оратор от души" направлен на:

  • тренировки эффективных публичных выступлений, ораторского искусства и переговоров;
  • работе со страхом публичных выступлений;
  • умение говорить свободно и уверенно без бумажки;
  • грамотное использование параметров голоса, жестов, перемещений;
  • навык энергичных и зажигающих выступлений;
  • секреты контакта с трудными слушателями; 
  • специфику рассказывания историй и проведения ярких презентаций;
  • разработку умения, как легче коммуницировать и быть другом аудитории.

Кроме того, в курсе есть темы имиджа, невербальной коммуникации, проработка телесных и психологических зажимов, финансовых вопросов и многого другого. 

Во время вы сможете:

– проработать мотивирующие цели выступать;

– научиться давать себе обратную связь и применять приемы эффективного обучения;

– потренировать более 10 мощных приемов и способов преодоления страха выступать;

–  узнать, как управлять своей энергетикой во время выступления;

–  попрактиковаться.

Уже в этот же вечер и на следующий день вы заметите изменения.

29 мая 2019 года с 19:00 до 21:00. 

Регистрация участников начнется в 18:50.

Вход бесплатный.  

Для участия

1) напишите сообщение в сообщество "Оратор от души" в соцсети "ВКонтакте": "Хочу на бесплатное занятие";

2) подпишитесь на рассылку.

г. Барнаул, пл. Победы, 3
Гостиница "Барнаул" (банкетный зал)

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.05.2019 17:16
- гость -

о че это за нашествие коучеров с тренингами? порасплодились махинаторы

0  0
28.05.2019 18:25
Александр

Вот в США натренировались теперь общество дэ билов, без свежей "крови" вообще уже не могут.

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