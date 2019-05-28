В Барнауле разыскивают свидетелей смертельного ДТП с ребенком. Трагедия произошла 16 апреля, в период с 17-45 до 18-00 на пересечении улиц Школьная и Парфенова (микрорайон ВРЗ). 10-летнего мальчика насмерть сбил автомобиль Honda CR-V, которым управлял 33-летний мужчина.
В редакцию ИА "Амител" обратились родители мальчика — они разыскивают тех, кто мог увидеть момент трагедии.
"Сын собрался на тренировку. И вышел из дома как раз в 17-45 — муж был дома, и посмотрел на часы. До этого перекрестка идти минуты две. Мы до сих пор не можем понять, почему в тот день сын решил перейти дорогу в этом месте: недалеко находится пешеходный переход, мы всегда ходили только через него и сыну наказывали так же", — рассказывает мама мальчика Оксана.
О произошедшем родители узнали от сотрудника полиции, который пришел к ним домой.
Сейчас ведется следствие, проходят суды. Сейчас экспертиза проводится, но — со слов водителя.
"А водитель говорит, что ребенок выбежал на дорогу из-за столба. И что он сам ехал со скоростью 40 км в час. Между тем, та экспертиза, которую провели в полиции, показала, что уже после момента столкновения скорость автомобиля была 50 км в час. Если найдется свидетель и даст показания, что ребенок вышел на дорогу не из-за столба или машина ехала с высокой скоростью, все может повернуться по-другому", — рассказывает Оксана.
По словам женщины, водитель Honda не контактирует с их семьей: "Не подходил, не извинялся.. Во время суда держался так, чтобы нас не видеть и не смотреть в нашу сторону. Потом к нему подошел наш адвокат, спросил, не желаете как-то проявить участие, он ответил отрицательно".
Камера на перекрестке, где произошла трагедия, есть, но она зафиксировала уже только момент столкновения автомобиля и мальчика и то, как ребенка отбрасывает на встречную полосу. Там как раз ехали два автомобиля. Видно, что первый автомобиль увиливает от столкновения с мальчиком и не останавливаясь уезжает. Именно водителя этого автомобиля пытаются найти родители — он мог видеть, как на самом деле вышел на дорогу мальчик, и хотя бы примерно с какой скоростью ехала сбившая его Honda. Следующий за ним автомобиль подъехал к месту ДТП уже чуть позже.
Если вы были свидетелем данного происшествия, или что-то знаете, просьба позвонить по телефонам: 8-906-965-35-53 или 8-962-803-26-06.
Комментарии
Уважаемые родители, выражаю вам самые искренние соболезнования!!! Потерять ребёнка это страшно. Вы хотите сделать виновным водителя? Там есть знак ограничения скорости до 40?
Интересно, чего хотят добиться родители? Компенсации? Или "справедливости"?