Восемь лет назад под Новоалтайском началось строительство краевого противотуберкулезного диспансера, но объект заморозили. Более трех лет недостроенное здание было заброшено. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая 2019 года прибыл в Новоалтайск, чтобы разобраться в сложной ситуации.

В два раза уменьшился

Экскурс в историю строительства объекта для губернатора провел министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Он рассказал, что возведение диспансера, рассчитанного на 500 коек, началось еще в 2011-м году. Объект должны были достроить в два этапа. Однако на сегодняшний день проект изменился и сократился до 250 коек.

Сметная стоимость первого этапа работ составила полтора миллиарда рублей. На эти деньги планировалось возвести два блока лечебной диагностики, операционное отделение, а также здания хозблока.

В 2015 году строительные работы прекратились. В 2016 году контракт с застройщиком "СтройГАЗ" был расторгнут, компания обанкротилась. К тому моменту было освоено 664 млн рублей краевого бюджета, а готовность объекта составила 62%: строители успели возвести каркасы и крыши обоих лечебных блоков, установили окна, смонтировали инженерные сети, вентилируемые фасады и лифты. А также построили здания пищеблока, прачечной, патологоанатомического корпуса, функционального обеззараживания медотходов.

После расторжения контракта с застройщиком объект без консервации простоял более трех лет. Говоря простым языком, практически возведенное здание диспансера просто бросили открытым, не думая о будущем объекта. В итоге к этому моменту его часть пришла в негодность. "Утратили строительную готовность некоторые объекты. Крыша, верхние слои кладки. За это время изменились противопожарные требования и ряд нормативных актов", – объяснил Иван Гилев.

Что построили – перестраивать

В ноябре 2017 года был заключен новый контракт со строительной компанией "Селф" на 840 млн рублей на достройку диспансера. Сегодня работы ведутся в пищеблоке, прачечной и операционно-диагностическом корпусе.

Министр доложил, что на данный момент на объекте провели работу по дефектовке – то есть выявили, что именно пришло в негодность за годы простоя и приступили к исправлению неполадок. Сейчас ведется демонтаж перегородок в ряде корпусов. С "Алтайгражданпроектом" заключен контракт на корректировку проекта. Какова будет стоимость нового тубдиспансера после корректировки проекта – пока неясно. Госэкспертиза должна быть окончена к августу. И только после этого можно будет приступить к полноценному строительству.

Деньги горят

Министр здравоохранения Дмитрий Попов выразил беспокойство тем, что на строительство тубдиспансера в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн рублей и 200 миллионов краевых средств, но освоить средства не удается, так как строительство еще не запущено.

"Мы должны достаточно интенсивными темпами идти в этом году. Темпы не такие, какие мы должны были бы иметь. Поэтому вас пригласили на этот объект", – обратился к губернатору глава Минздрава. Также он подчеркнул, что противотуберкулезный диспансер Алтайскому краю необходим, так как фтизиатрическая служба региона серьезно изношена. И этот объект позволит решить многие вопросы.

Ждем ответы

Виктор Томенко попросил министров подробно рассказать об объекте и "разложить все по полочкам". "Чтобы принимать какие-то решения, надо овладеть ситуацией", – сказал губернатор и сформулировал ряд закономерных вопросов. Спросил министров ЖКХ и здравоохранения о том, кто принял решение строить такой объект. Почему в диспансере было запланировано 500 мест, а сейчас осталось 250 и как так получилось, что недострой просто бросили без консервации.

Не услышав внятных ответов, губернатор указал на огромную кучу строительного мусора и прокомментировал: "А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли".

Перед тем как завершить выездное совещание Виктор Томенко резюмировал: "Принцип мне представляется здесь такой: уже накушались на этом объекте, поэтому семь раз отмерь – один отрежь. Нам нужно построить достойный современный объект, соответствующий требованиям – строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и деньгах чтобы было все четко".