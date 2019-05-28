Освобожден задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, сообщает РИА "Новости".

По последним данным, Краснощеков был ранен и находился в больнице.

Ранее президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что российский гражданин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью. Он уточнил, что акция по борьбе с преступностью проходила на "обширной" территории Косово. Также он добавил, что правоохранители задержали граждан различных национальностей.

"Был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", — сказал Тачи. Других подробностей о россиянине он не привел.

Ранее посольство России в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово гражданина РФ, являющегося сотрудником миссии ООН.