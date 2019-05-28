В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних подростков, которые обвиняются в кража с незаконным проникновением, сообщает региональный СК.

"В феврале 2019 года, вступив в предварительный сговор, обвиняемые подростки проникли на территорию дома, расположенного в одном из садоводческих товариществ Первомайского района", — говорится в сообщении ведомства.

С помощью лома они взломали дверь жилого дома и гаража, из которых похитили бытовую технику, электроинструменты и сварочный аппарат на общую сумму более 43 тысяч рублей. Часть имущества подростки спрятали недалеко от места преступления, а часть унесли домой, распорядившись им по своему усмотрению.

Обвиняемые свою вину признали полностью. Уголовное дело направлено в суд.