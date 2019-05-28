Центробанк планирует отлакировать сторублевые купюры

Заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко заявил, что регулятор начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, пишет "Российская газета".

По словам Демиденко, в этом году Центробанк намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими", — пояснил Демиденко.

ЦБ планирует отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

"Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — пояснили в ЦБ.

По данным ЦБ, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19%.