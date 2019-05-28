Литва требует пересмотра результатов Евровидения-2019

Литовский общественный вещатель LRT попросил Европейский вещательный союз (EBU) разъяснить ситуацию с учетом голосов Италии на Евровидении-2019, пишет "Газета.ru" со ссылкой на "Sputnik Литва".

Отмечается, что итальянские голоса значительно повлияли на выход Литвы в финал.

Представителю Литвы Юриюсу Векленко не хватило только одного балла до выхода в финал, в итоге Литва заняла одиннадцатое место, набрав 93 очка.

Но результаты, обнародованные итальянским вещателем, доказывают, что итальянские телезрители дали представителю Литвы на один балл больше, и эта разница могла бы вывести его в финал.

По словам генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса, Векленко может потребовать и финансовой компенсации. Сам Векленко не видит смысла лишать финалистов их мест.