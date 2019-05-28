Дело завели на полицейского за выкручивание руки женщине и оскорбления

В Нижнем Новгороде в отношении сотрудника полиции, выкрутившего руку женщине, доставленной в отдел за административное правонарушение, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает региональный СК.

Видео было показано в эфире региональной телекомпании "Сети НН". На кадрах, снятых на мобильный телефон в фойе отдела полиции, видно, как мужчина в форме выкручивает женщине руку, а та кричит.

При этом полицейский матерится в буквальном смысле через каждое слово и шутит, что женщина может подать на него в суд.

"В Гаагский сразу... по правам человека... скажи, что как с животным обращались... потому что ты и есть животное", — говорит правоохранитель.

"По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 22 мая в отдел полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина. Во время составления протокола об административном правонарушении старший сержант полиции "совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, а именно: незаконно применил в отношении женщины физическую силу, заведя ее правую руку за спину, чем причинил потерпевшей физическую боль".

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.