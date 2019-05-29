Среда, 29 Май, 08:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 72,17
Обь
459см +42

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Усиление наказания за пьяные ДТП с жертвами рассмотрят в Госдуме

, ИА "Амител"
Смертность по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом
В случае гибели двух или более человек, наказание составит до 15 лет заключения / Фото: asfera.info

В случае гибели двух или более человек, наказание составит до 15 лет заключения / Фото: asfera.info

Водители, которые находились в состоянии опьянения и устроившие ДТП с жертвами, могут быть наказаны на срок до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в среду, 29 мая, пишет "Парламентская газета".

В документе сказано, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью, водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, вместо нынешних 4 лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более человек, наказание составит до 15 лет заключения.

"Действующий закон не ориентирует водителей транспортных средств, а также правоприменительные органы на реальный уровень общественной опасности обозначенных преступлений, что негативно отражается на степени превентивного воздействия уголовного закона и способствует росту количества ДТП в состоянии опьянения и уровню смертности в результате их совершения", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что за предшествующие два года смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом и около 50% от преступных нарушений ПДД, повлекших лишение жизни человека.

Законопроект предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба.

В таких случаях в качестве максимального наказания предлагается предусмотреть лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уточняется, что в зависимости от последствий может быть повышенная ответственность за совершение рассматриваемых деяний лицом, находящимся в состоянии опьянения — до 15 лет.

14 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении. Поправки в Уголовный Кодекс РФ планируется окончательно утвердить уже в мае, так что, вероятно, закон вступит в силу совсем скоро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город. "Ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч становятся инвалидами. Представьте себе — за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", — отметил Володин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

29.05.2019 08:02
krash

Ну не плохо, но золотая молодежь как бухала, как каталась, как давила на бэхах людей, так и будут, им то ничего опять не будет. Закон двоякий. Дыр куча, взяток полно.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:02
Томенко поручил достроить алтайский тубдиспансер, не переплатив 0
07:44
Треть налоговых поступлений на Алтае обеспечивает малый и средний бизнес 0
07:33
Алтайскому краю для сбора ТКО не хватает 15 тысяч мусорных площадок 0
07:23
Как, когда и где узнать можно результаты ЕГЭ в 2019 году 0
07:15
Volkswagen стал лауреатом премии "Автомобиль года в России – 2019" 0
07:06
Куда уходят деньги: кто и за что должен платить транспортный налог 0
07:02
Ремонт с кешбэком: где качественно и выгодно обслужить автомобиль 0
06:55
"Там, где живут боги": как покоряли Эверест 5
06:32
Взросление в кадре: скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 0
06:01
Барнаульский архитектор займется реконструкцией "Родины" для переезда планетария 3
05:56
Усиление наказания за пьяные ДТП с жертвами рассмотрят в Госдуме 1
04:56
Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину 2
03:19
Ученые заявили, что слоны находятся на грани вымирания 0
02:26
Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева 0
01:36
Рогозин лично проконтролирует первый пуск "Протона" в 2019 году 0
00:14
Ученые выяснили, что люди научились ходить и работать из-за вспышки сверхновой 0
23:46
Дело завели на полицейского за выкручивание руки женщине и оскорбления 0
23:23
Губернатор Республики Алтай нашел армейское фото и поздравил пограничников 1
22:59
Названы самые популярные малые города России для летнего отдыха 0
22:48
Алтайский архитектор представил концепцию развития парка "Изумрудный" в Барнауле 0
22:13
Литва требует пересмотра результатов Евровидения-2019 0
21:59
Новые эпизоды домогательств учителя к школьницам выявили в Башкирии 0
21:47
Центробанк планирует отлакировать сторублевые купюры 0
21:11
Алтайские подростки с помощью лома проникли в дом и похитили сварочный аппарат 0
20:51
РПЦ решила построить храм в Вестеросе 6
20:38
Освобожден задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН 0
19:39
Первое исследование психики атеистов представили ученые в Ватикане 0
19:13
Медведев заявил о необходимости модернизации МВД 4
18:58
Впервые в России арестовали по статье о занятии высшего положения в ОПГ 1
18:38
Половина молодых семей в России не может себе позволить даже холодильник 3
18:22
Отзовитесь, умоляем: свидетелей смертельного ДТП с ребенком ищут в Барнауле 10
18:02
Законодательство о выплатах детских пособий попросили изменить 1
17:55
Снять с учета проданную машину теперь можно онлайн 0
17:44
Роскачество посоветовало, как выбрать настоящее мороженое 0
17:24
Живого марала покажут на фестивале в Алтайском крае 0
17:14
В Барнауле состоится тренинг ораторского искусства от известного психолога 5
17:13
IKEA будет сдавать россиянам мебель в аренду 0
17:02
Жириновский спросил, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети" 16
16:43
Ученик с топором и коктейлями Молотова напал на школу в Саратовской области 3
16:28
Правила обязательного медицинского страхования изменились в России 3
16:14
Более 150 домов капитально отремонтируют в Алтайском крае до конца года 0
16:01
Россиянина накажут за неуважение к власти под новостью о неуважении к власти 9
15:52
Одолжи до зарплаты: девушка потеряла 16 тысяч, поверив сообщению в соцсетях 0
15:35
ВС пересмотрел свою позицию по выплатам за ДТП с не указанным в полисе водителем 2
15:24
Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино 6
15:17
Административную пятиэтажку хотят построить на Горе в Барнауле 4
15:01
Корова едва не утонула в огромной луже в центре алтайского села 1
14:54
Значительно выросло число россиян, которые вынуждены экономить на всем 22
14:46
Ведение бизнеса в России считают небезопасным 69% экспертов 6
14:34
Патриарх Кирилл заявил, что в Екатеринбурге "храм никому не мешает" 36

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.