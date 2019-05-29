Губернатор Виктор Томенко получил достроить новое здание КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и поставку инженерного оборудования проведет ООО "Селф".

"Задача — построить достойный современный объект, полностью соответствующий требованиям — строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку, — заявил Томенко. — Лучше потерять в сроках, но в качестве и в деньгах чтобы все было четко. Строим мы долго, но на десятилетия".

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, на эти цели в текущем году предусмотрено 380 млн рублей, из них 200 млн из краевого бюджета, 180 млн – из федерального.

В следующем году планируется привлечь еще 100 млн рублей из государственной казны. На 2021 год также запланировано поступление денег из Москвы.

Изначально планировалось, что объект по адресу ул. Белоярская, 1 достроят 15 декабря 2019 года, но потом выяснилось, что брошенные из-за банкротства предыдущего подрядчика здания начали деформироваться и разрушаться.

Демонтажные работы, направленные на исправление дефектов повлияли как на размер финансирования, так и на сроки строительства.