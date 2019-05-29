Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта двух водителей автобусов в Горно-Алтайске, сообщает МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, началось все с того, что один не пропустил другого на перекрестке, проехав на зеленый мигающий сигнал светофора.
Второй, не захотев оставаться в долгу, заблокировал коллеге проезд на автобусной остановке и вышел "разбираться по-мужски".
Однако другой участник конфликта не отважился на драку и надавил на педаль газа, чуть не наехав на разъяренного 38-летнего жителя Маймы.
Тот ответил ударом по кузову отъезжающего транспорта. Водитель ПАЗа усмотрел в этом умышленное повреждение имущества и написал заявление в полицию.
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Тот ответил ударом по кузову отъезжающего транспорта.
Чуть ниже была новость, там "заехали" в челюсть водителю в Барнауле. В Майме "помягче" мужики....