Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта двух водителей автобусов в Горно-Алтайске, сообщает МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, началось все с того, что один не пропустил другого на перекрестке, проехав на зеленый мигающий сигнал светофора.

Второй, не захотев оставаться в долгу, заблокировал коллеге проезд на автобусной остановке и вышел "разбираться по-мужски".

Однако другой участник конфликта не отважился на драку и надавил на педаль газа, чуть не наехав на разъяренного 38-летнего жителя Маймы.

Тот ответил ударом по кузову отъезжающего транспорта. Водитель ПАЗа усмотрел в этом умышленное повреждение имущества и написал заявление в полицию.