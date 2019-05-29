Коммунальщики приступили к высадке летних цветов на улицах Индустриального района. Работы с 27 мая ведет МУП "Горзеленхоз" и ООО "Экостройсервис", сообщает администрация Барнаула. Эти же компании будут ухаживать за растениями все лето.

"В районе на крупных клумбах, вертикальных цветниках и в вазонах до 30 мая высадят более 25 тысяч корней бархатцев и крупнолистных петуний", – уточнили в администрации.

Кроме того, в сквере Адмирала Кузнецова и на Ленинградской аллее будут разбиты новые клумбы.

Всего в Барнауле летом 2019 года будут цвести 210 тысяч петуний, более 120 тысяч бархатцев, почти 20 тысяч виол, а также канны, флоксы, китайская гвоздика, герань, кохия, агератум и другие яркие цветы.