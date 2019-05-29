Вьетнамское телевидение снимает серию сюжетов об Алтайском крае

Государственный телеканал Вьетнама VTV снимает серию сюжетов в Алтайском крае. Как сообщили в региональном Министерстве промышленности и энергетики, накануне съемочная группа побывала на Барнаульском котельном заводе. Предприятие заключило контракт с одной из крупнейших электростанций Вьетнама – ТЭС Фалай. Завод поставляет во Вьетнам арматуру для замены китайского оборудования.
"В прошлом году мы съездили в составе делегации Алтайского края с бизнес-миссией в Ханой. Нас пригласили в торговое представительство и рассказали о крупнейшей вьетнамской компании, которая является генподрядчиком почти для всех электростанций Вьетнама. Мы организовали встречу и заключили контракт. Эта компания предложила нам заменить китайское оборудование, которое у них стоит на огромном количестве объектов", – рассказал Amic.ru заместитель директора по продажам Барнаульского котельного завода Руслан Агапов.
Отснятый на Алтае материал войдет в серию сюжетов, которые покажут на первом государственном канале Вьетнама.
Ранее Amic.ru сообщал, что в последние годы активно развивается экспорт алтайских товаров во Вьетнам. О том, на какую продукцию существует спрос в этой стране, можете прочитать в материале "Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме".
Комментарии
Надо же:развиваются экономические связи с Азией.А как же европейские ценности?Или они просто пропагандистская мура? )
ну вот у котельного завода будет работа, смотрим дружно вакансии командировка Вьетнам! Красота
29.05.2019 12:23
- гость -
ну вот у котельного завода будет работа, смотрим дружно вакансии командировка Вьетнам! Красота
да, Вы правы: красота! но вакансия уже занята)))