Главной коммунистке Алтайского края Марии Прусаковой удалось вернуть власть над фракцией в краевом парламенте. Во всяком случае, она смогла вернуть пост главы депутатского объединения в АКЗС через год после своего "отлучения". В среду, 29 мая, во фракции КПРФ состоялось заседание, на котором депутаты лишили полномочий Максима Талдыкина и наделили ими Прусакову. Об этом порталу Amic.ru рассказала коммунистка Вероника Лапина.

"На сегодняшнем заседании фракции было удовлетворено заявление Талдыкина о снятии с него полномочий главы. Новым руководителем избрали Марию Прусакову, ее заместителями Вячеслава Початова и Веронику Лапину", – уточнила собеседница.

На заседании присутствовали все восемь членов фракции. За возвращение Прусаковой в лидеры депутатов-коммунистов проголосовали пятеро: Прусакова, Лапина, Початов, а также Владимир Попов и Максим Талдыкин. Против были Юрий Астанчик, Олег Кравченко и Андрей Сартаков.

Кстати, Талдыкина уже исключила мандатная комиссия, нужно было официальное решение от фракции. А Юрий Астанчик написал заявление о сложении полномочий заместителя руководителя фракции.

Напомним, 14 мая 2018 года на заседании КПРФ Мария Прусакова была смещена с поста главы фракции. Тогда произошел в прямом смысле переворот, который Прусакова сначала пыталась опротестовать через руководство АКЗС, затем через суд. Пост решением большинства занял Максим Талдыкин. Но лидером фракции он так и не стал и раскол только усугубился. Кстати, тогда Талдыкин и Попов голосовали за снятие Прусаковой, теперь они ее поддержали.

Кстати, в марте 2019 года Талдыкин написал заявление о сложении полномочий, но одобрили его только теперь.

Судя по всему, во фракции КПРФ начинается новый виток передела власти.