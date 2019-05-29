Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире телеканала "Дождь" объяснил, почему рейтинг президента России Владимира Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким – о доверии президенту заявили лишь 31,7% населения.

Как сообщает газета "Ведомости", он считает, что такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше.

"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.

По его словам, несмотря на то, что острая фаза кризиса миновала еще в 2016 году, существенных улучшений качестве жизни не наблюдается.

При этом многие не верят, что в следующие годы произойдет какой-то скачок в их материальном положении.

"Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались бы легче", – уверен Федоров.

Отправной точкой к этому стало повышение пенсионного возраста, основываясь на статистике, утверждает глава ВЦИОМ.