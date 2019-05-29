Работодатели в ходе опроса ВНИИ труда назвали наиболее востребованные профессии, сообщает "Российская газета".

26,9 тысячи представителей организаций в ходе опроса рассказали о специалистах профессий, в которых они нуждаются больше всего.

Как выяснилось, самая острая нехватка наблюдается в продавцах-кассирах. О ней заявили 980 респондентов.

На втором месте повар – 862 упоминания. Замкнули тройку педагоги профессионального и дополнительного образования (557).

Достаточно большое число работодателей нуждаются в юристах (488), специалистах по социальной работе (483), специалистах по закупкам (483), медсестрах (312), делопроизводителях (297) и бухгалтерах (242).