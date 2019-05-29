Более 12 тысяч выпускников Алтайского края сдают в среду, 29 мая, единый государственный экзамен по базовой и профильной математике. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В один день пройдет сразу два экзамена: по базовой математике и профильной математике. И тот, и другой сдают примерно по шесть тысяч человек.

"Выбор выпускниками базовой либо профильной математики – одно из нововведений 2019 года. Экзамен по математике профильного уровня необходим для получения аттестата и поступления в высшее учебное заведение, в котором данный предмет является одним из профилирующих. Он оценивается по стобалльной системе. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, – 27", – уточнили в правительстве.

Если школьник успешно сдал экзамен базового уровня, то он получает аттестат о среднем образовании и может поступить в вузы, где математика для поступления не нужна. Кстати, здесь результат оценивается по пятибалльной шкале. Профильный экзамен нужен тем, кто поступает в вуз по математическому направлению. Результаты будут к 12 июня.

Если школьник "завалит" экзамен в основной день, то базовый уровень можно будет пересдать в резервный – 24 июня. Также 1 июля организован резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Следующий экзамен состоится 31 мая по истории и химии.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ сдают почти 13,5 тысячи человек, из них около 12,5 тысячи – выпускники текущего года.