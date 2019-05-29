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Самых красивых мисс и мистера выберут на конкурсе в Барнауле

, ИА "Амител"
15 июня пройдет конкурс красоты "Мисс&Мистер Алтай 2019"

Конкурс красоты "Мисс&Мистер Алтай 2019" пройдет в Барнауле. Главный организатор лучших конкурсов красоты в Сибири – Модельное Агентство Татьяны Жилиной –организовывает ежегодный конкурс "Мисс&Мистер Алтай 2019", который является полуфиналом Miss Queen Eurasia и "Мистер Россия".

Мегафинал будет проходить при поддержке федеральных партнеров, радио, телевидения, прессы и глянцевых журналов в клубе Che Guevara по адресу проспект Красноармейский, 47а 15 июня в 18:00.

Вас ждет яркое и незабываемое шоу с участием самых красивых, стильных и талантливых девушек и парней города – дефиле участников конкурса в ярких и незабываемых образах, выступления основного состава агентства и лучших артистов Сибири.

Заказ билетов и столов:

+7(962)-792-4005
Inst: @model_agency_tzh
vk: https://vk.com/id174804079
группа vk: https://vk.com/club25126869

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.05.2019 12:48
- гость -

сходить что ли выступить....

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